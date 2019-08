’De stilte van vrouwen’ ✭✭✭✩

Oorlog en feminisme zijn grote thema’s in het werk van de Britse schrijfster Pat Barker (1943). Met haar Regeneration-trilogie over de Eerste Wereldoorlog maakte ze naam. Invoelend wist ze de psychische schade te beschrijven van mannen die op het slagveld streden. Iets vergelijkbaars doet ze in De stilte van de vrouwen. Alleen neemt ze daarbij de Grieks-Trojaanse oorlog als uitgangspunt en baseert ze zich op de Ilias, het mythologische heldendicht toegeschreven aan Homerus.