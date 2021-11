Horrorpop Chucky krijgt tweede seizoen

Het eerste seizoen van Chucky wordt dinsdag afgesloten. Het vervolg is in 2022 te zien, maar wanneer precies is nog niet bekend. In Nederland wordt de serie uitgezonden bij FOX.

Chucky gaat over de gelijknamige roodharige pop die de geest van een seriemoordenaar heeft overgenomen en zelf aan het moorden slaat. De serie is een vervolg op de succesvolle horrorreeks Child’s Play waarvan de eerste film in 1988 verscheen.