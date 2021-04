Van Rossems keren terug op de buis

Deze keer bezoekt het drietal weer zes Nederlandse steden, waaronder Nijmegen, Apeldoorn en Schiedam. Ook Utrecht, de woonplaats van Maarten, komt voorbij. In het programma vertellen ze ieder vanuit hun eigen specialiteit. Voor Maarten is dat geschiedenis, Sis is kunsthistorica en Vincent vertelt de kijker over de stad als expert op het gebied van architectuur.

De zevende editie trappen de Van Rossems af in Assen. Die eerste aflevering is op 8 mei te zien op NPO 2.