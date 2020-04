Chateau Meiland-kijkers treuren om naderend afscheid Nadège

„Het is heel verdrietig voor mij. Het is zoals het is, maar ik ga ze wel opzoeken” vertelt Nadège in het programma. Erica legt uit waarom ze Nadège, met wie ze eerder vakantie vierden op het Spaanse eiland Tenerife, niet mee kunnen nemen naar hun nieuwe onderkomen in Hengelo. „Je kan moeilijk voor Nadège hier blijven, maar ik vind het ook rot”, zegt de vrouw des huizes.

Ze voegt daar aan toe: „Ze kan toch echt niet mee. Ze spreekt ook geen Nederlands enzo, dan hebben wij de verantwoording voor haar geluk. Dat vind ik echt sneu, want wij zijn natuurlijk met z'n allen.” Toch heeft ze nagedacht over een soort van oplossing voor Nadège, zodat ze niet werkloos raakt. „Ik hoop heel erg dat er hier een leuke, misschien wel Nederlandse familie komt, die haar in dienst neemt. Dat zou fantastisch zijn”, aldus Erica.

De kijkers vinden het maar niks. Op Twitter wordt er zelfs grappend opgeroepen tot een petitie. Ook schrijven mensen dat ze het verdrietig vinden. „Als nadège toch eens wist dat al die chateau meiland kijkers zo ontzettend met haar meeleven”, twittert iemand. Een ander zegt: „Zielig voor Nadege, ze wordt toch wel bruut aan de kant gezet op deze manier, ze heeft eindelijk vrienden en een leuke baan.”

