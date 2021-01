Lost-actrice Mira Furlan (65) overleden

Het nieuws werd donderdag gemeld door Babylon 5-maker J. Michael Straczynski. Volgens hem was de gezondheid van Furlan al een tijdje slecht. „We bleven hopen op verbetering”, zo twittert hij.

Furlan werd geboren in voormalig Joegoslavië en emigreerde in 1991 naar de Verenigde Staten. Daar brak ze enkele jaren later door als Delenn in de sciencefictionserie Babylon 5. In 2004 maakte ze haar debuut in de ABC-megahit Lost als Danielle Rousseau.