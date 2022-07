Shakira weigert schikking met Spaanse justitie

De Spaanse belastingdienst heeft ook al eens een schikking aangeboden, maar Shakira betaalt geen cent. Volgens de aanklagers heeft de schatrijke zangeres met een netwerk van zeker veertien ondernemingen inkomsten voor de Spaanse belastingdienst verborgen gehouden. Ze zou in de jaren 2012-2014 meer dan de helft van elk jaar in Spanje hebben verbleven. Shakira’s advocaten zeggen dat ze op de Bahama’s woonde en pas in 2015 naar Spanje verhuisde. Ze had sinds 2011 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die uit Barcelona komt en die bij FC Barcelona speelt. Ze hebben twee kinderen. Volgens de aanklagers heeft Shakira ooit wel een huis gekocht op de Bahama’s, maar is ze daar in de belastingjaren 2012-2014 geen dag geweest.

De relatie van Shakira met Piqué is recent stukgelopen en de belastingkwestie is niet meer het enige juridische probleem voor Shakira in Spanje. Ze werkt momenteel aan een echtscheiding. Beiden hebben aangegeven in het belang van de kinderen dit op goede voet te willen schikken, zo veel mogelijk buiten de publiciteit om. Shakira wil volgens Spaanse media onder meer de voogdij over de kinderen en met het kroost naar Miami verhuizen. Ze zou dan alle kosten van het opvoeden van de kinderen voor haar rekening nemen en haar ex minstens vijf eersteklas retourtjes Miami per jaar betalen.