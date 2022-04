Podcast S10 spreekt zich uit: ‘Ik ga voor de winst’

Het is nog maar een paar weken tot S10 het podium beklimt tijdens het Songfestival. Haar doel is duidelijk in Turijn: „Ik ben gekomen om te winnen.” Verslaggever Richard van de Crommert sprak met S10 over haar laatste voorbereidingen voor Eurovision. In de nieuwe aflevering van de podcast Songfestivalkoorts hoor je hoe die voorbereidingen verlopen en je hoort waarom Duncan Laurence een cruciale rol heeft gespeeld in de aanloop naar Turijn.