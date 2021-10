Superman is biseksueel in nieuwste deel stripboekserie

De nieuwe romance ontluikt in het vijfde deel van Superman: Son of Kal-El, dat in november uitkomt. De stripboekserie draait om Jon Kent, de zoon van Lois Lane en Clark Kent, die dan weer het alter ego van Superman was. In de nieuwe serie neemt zoon Jon de superheldentaak van zijn pa over en dat valt hem niet altijd mee. In de derde comic uit de serie dook collega Jay Nakamura op als steun en toeverlaat. Uitgever DC Comics heeft nu bekendgemaakt dat dat dus tot meer zal leiden.

De schrijver van Superman: Son of Kal-El, Tom Taylor, laat in een persverklaring weten: „Superman is altijd een symbool geweest voor hoop, voor de waarheid en voor gerechtigheid. Dat symbool staat nu voor meer dan dat. Vanaf nu kunnen meer mensen iets van zichzelf terugzien in de machtigste superhelden uit de comicwereld.”