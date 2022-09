Model Sylvia Geersen (36) is de nieuwe Bachelorette

Geersen, die bekend werd door haar deelname aan Holland’s Next Top Model in 2006, heeft zin in het avontuur, zegt ze. „Ik zou het oprecht geweldig vinden om via dit heerlijke programma mijn droomman te vinden. Ik hoop ook echt dat er zich leuke, lieve, grappige, enthousiaste en natuurlijk aantrekkelijke mannen aanmelden die met mij op een mooie liefdesreis durven te gaan!”

The Bachelorette is een op een Amerikaans format gebaseerde datingshow waarin een vrijgezel kennismaakt met een aantal potentiële liefdespartners. Door middel van de wekelijkse rozenceremonie valt er iedere week iemand af, waarna er uiteindelijk nog een persoon overblijft. Sylvia is de tweede Nederlandse vrouw die via het bekende programma op zoek gaat naar de liefde. In 2020 deed actrice annex influencer Gaby Blaaser mee.