Ook Robin Martens keert terug in GTST

De actrice heeft zeven jaar lang in de soap gespeeld, totdat ze als Rikki eind 2017 met haar fictieve gezin verhuisde naar Rotterdam. In 2019 is ze even teruggekeerd in Goede tijden, slechte tijden, omdat Rikki’s oma was overleden.

Eerder werd bekend dat Bas Muijs voor de vierde keer terugkeert. Naar eigen zeggen is zijn comeback slechts van korte duur en zal hij een paar weken te zien zijn in de soap.