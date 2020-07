’Ghislaine Maxwell in het geheim getrouwd’

Haar advocaten willen dat Maxwell tegen een borgsom van vijf miljoen dollar vrijkomt, vanwege het gevaar op een coronabesmetting in de gevangenis. De rechter wil de rechterhand van misbruikmiljardair Jeffrey Epstein niet laten gaan, omdat de kans groot is dat ze er dan vandoor gaat; ze beschikt onder meer over drie paspoorten.

„De beklaagde weigert om te praten over de financiële omstandigheden van haar echtgenoot wiens identiteit ze niet wil verstrekken”, zo liet advocaat Alison Moe, die de staat vertegenwoordigt, dinsdag tijdens de zitting weten, aldus de NY Post. Moe zei niets over wie ze dacht dat Maxwells echtgenoot is of hoe lang ze al getrouwd zijn.

Pensioen

Maxwell zou volgens Moe in november 2019 haar schuilplaats in Bradford, New Hampshire, hebben bezocht met een man. De makelaar die hen hielp omschreef de twee als zijnde een stel, aldus Moe, die zichzelf Scott en Janet Marshall noemden. De vrouw bedacht zich later pas dat het om Ghislaine Maxwell ging.

„Scott Marshall vertelde de makelaar dat hij met pensioen was en in het Britse leger gewerkt had en nu een boek aan het schrijven was. Janet Marshall zei dat ze journalist was.”

Het proces tegen Maxwell, verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door Jeffrey Epstein, begint over een jaar. Als ze schuldig bevonden wordt, kan ze tot 35 jaar celstraf krijgen.