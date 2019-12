Kaj Gorgels heeft hekel aan ’influencer’

Hoewel Kaj een van de hoofdpersonen uit de documentaire is, heeft hij zelf gemengde gevoelens over de term ’influencer’. „Het is zo’n breed begrip, het past helemaal niet in één hokje. Die hele term mag wat mij betreft de prullenbak in”, vertelt hij aan Nu.nl.

„Mensen denken bij het woord ’influencers’ vaak aan luie jongeren, die zonder ambitie op de bank hangen, in hun neus peuteren en af en toe een overbewerkte foto online zetten”, legt hij uit. Hij baalt er dan ook van dat mensen denken dat het alleen maar gaat om ’hoe je online overkomt’. „Influencer betekent eigenlijk gewoon: iemand die online veel invloed heeft. Dus dat kan van alles zijn.”

Zelf is hij het wereldje min of meer ingerold. Hij maakte de filmpjes in eerste instantie gewoon voor de grap en dat bleek een succes. Kaj vindt het dan ook opmerkelijk dat sommige kinderen nu al weten dat ze later influencer of vlogger willen worden. „Ik geloof niet dat het zo werkt. Je moet wel een drijfveer hebben, een passie. Je moet doen wat je leuk vindt, of dat nou mode, muziek of gamen is. Je kunt niet vloggen om het vloggen.”

Ik ben influencer is te zien op Videoland. Naast Kaj Gorgels worden ook Qucee en Juultje Tieleman gevolgd.