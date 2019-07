Vrouw Daley Blind showt babybuik op huwelijksreis

„Vers fruit voor de babybuik”, schrijft ze bij een foto waarop ze poseert bij een fruitmarkt. Onder haar korte topje is duidelijk een bolling te zien.

Daley en Candy Rae gaven elkaar vorige maand het jawoord. Kort daarna lieten ze weten dat er sprake is van gezinsuitbreiding. „We zijn met zijn drieën getrouwd”, schreef de voetballer namelijk op Instagram. Het pasgetrouwde stel is op dit moment op huwelijksreis in Italië.