Anne Hathaway: ’Zo gestresst dat ik mooie momenten miste’

„In het begin van mijn carrière was ik zo bang dat ik het verpestte, dat ik veel mooie momenten heb gemist omdat ik zo gestrest was”, aldus de actrice die bekend is van films als The Princess Diaries (2001), The Devil Wears Prada (2006) en Les Misérables (2012).

De 39-jarige is nog lang niet van plan om te stoppen met acteren. „Ik ben al 23 jaar actrice in Hollywood en ik hoop dat ik zo lang mogelijk nog kan blijven acteren en betekenisvol werk kan verrichten”, zegt Hathaway over haar toekomstplannen. „Ik zet mezelf nu in een rijtje waar ik niet in thuishoor, maar een carrière als die van Meryl Streep, Ellen Burstyn of Viola Davis zie ik wel voor me. Ik weet zeker dat ik daarvoor tekortschiet, maar het is wel een doel.”