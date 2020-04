Radiozenders zenden gezamenlijk Samen Sterk Top 100 uit

De afgelopen dagen kon online worden gestemd op liedjes. De verhalen achter de keuze van luisteraars komen ook voorbij in de marathonuitzending die duurt van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Op alle drie de zenders is er iedere twee uur een ander presentatieduo te horen. Frank Dane en Wilfred Genee trappen de uitzending gezamenlijk af om 08.00 uur. Vanaf 10.00 uur nemen Jeroen Nieuwenhuize en Mark Labrand het stokje over. Gerard Ekdom vormt een duo met Giel Beelen. De andere dj-duo’s zijn Dennis Ruyer met Wietze de Jager en Sander Lantinga met Rob van Someren.

Met de Samen Sterk Top 100 hopen de radiozenders luisteraars steun te bieden. „De wereld staat stil door het coronavirus. In deze lastige tijd kan muziek verbinden, steun en energie geven aan iedereen die thuiswerkt, in quarantaine zit, juist heel hard moet werken of ziek is”, aldus radiodirecteur Mark Adriani van de drie Talpa-zenders. „De afgelopen weken hebben onze zenders de kracht van radio laten zien met speciale programmeringen, ruimte voor verhalen van luisteraars en verzoekplaten. We willen alle Nederlanders een hart onder de riem steken en een gevoel van eenheid creëren door onze krachten op unieke wijze te bundelen op deze speciale radiodag.”