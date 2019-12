BN’ers trekken foute kersttrui aan voor goede doel

De BN’ers roepen via sociale media hun volgers op om hetzelfde te doen. Save the Children hoopt dat zo veel mogelijk mensen vrijdag in een foute kersttrui in actie komen voor het goede doel. Acteur en presentator Eric Bouwman rijdt het hele land door met zijn kerstauto en bezoekt scholen en bedrijven terwijl zij geld inzamelen voor kinderen in nood.

De Foute Kersttruiendag van Save the Children is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden waarbij mensen door middel van zelfbedachte acties geld ophalen. Met de opbrengst herenigt de organisatie kinderen in Zuid-Soedan met hun familie. Ook worden donaties besteed aan maaltijden, warme kleding en onderdak voor kinderen in Libanon en Somalië.