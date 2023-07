Cara Delevingne: ’Nuchter leven is elke seconde waard geweest’

„Het was niet makkelijk, maar er zijn nooit momenten geweest waarop ik dacht: Dit is het niet waard”, vertelt Delevingne, die tevens aangeeft dat ze nu „stabiel en rustiger” is. „Ik heb eindelijk het gevoel dat ik volledig vrij en mezelf kan zijn.”

Eerder dit jaar sprak het model voor het eerst openhartig over haar drank- en drugsproblemen. Ze vertelde aan Vogue al op haar zevende in aanraking met verdovende middelen te zijn gekomen. Sinds eind 2022 is het model nuchter, nadat er foto’s en filmpjes van het model op het internet hadden gecirculeerd waarop zij zichtbaar verward was.