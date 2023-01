Fall Out Boy-gitarist Joe Trohman stapt tijdelijk uit band

„Neil Young zei ooit dat het beter is op te branden dan weg te vagen. Maar ik kan je zonder twijfel zeggen dat het afschuwelijk is om op te branden”, schrijft Trohman op sociale media.

Enkele uren voor de aankondiging van Trohman kondigde de band zijn achtste studioalbum So Much (For) Stardust aan. „Het doet me pijn dit besluit te moeten nemen, zeker wanneer we een nieuw album uitbrengen waar ik ontzettend trots op ben”, vervolgt de gitarist.

Trohman garandeert dat hij terugkeert bij de band, maar dat hij eerst moet herstellen. Hij bedankt zijn familie en bandgenoten voor hun begrip.