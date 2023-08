Hart Chimène van Oosterhout functioneert weer helemaal: ’Op naar een actief leven’

„Deze periode is een soort kansspel: ’u gaat terug naar start’. Ik lig rustig op de bank of op bed of voorzichtig een paar uurtjes eruit. Op naar weer een actief leven!”, stelt de 59-jarige Van Oosterhout.

De presentatrice was samen op vakantie met goede vriendin Tanja Jess in Griekenland toen ze werd overvallen door acuut hartfalen. Ze lag daardoor een week in het ziekenhuis.