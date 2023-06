Herman Brusselmans moet van vriendin zijn haar weer laten groeien

Brusselmans vertelde zaterdag in een column in de HUMO dat hij tot het besluit was gekomen omdat zijn zoontje steeds vaker plukken afgestorven haar in zijn hand hield nadat hij zijn vader over het hoofd had gestreeld. „Iedereen vindt het leuk, behalve mijn vriendin”, zei Brusselmans in de talkshow. „Ze zei: ik heb een vriend gekozen met lang haar, maar nu heb ik een vriend met kort haar. Dat staat mij niet aan.”

Daarom laat de 65-jarige schrijver zijn haar weer groeien de komende tijd. „Ik vroeg haar: hoe lang moet het dan worden? Ze zei: zo lang als dat van Marcel van Roosmalen. Al moet ik er wel bij zeggen dat zij fan is van Marcel.”

De auteur liep vanaf 1986 met, zoals hij het zelf omschrijft, „haar dat bijna tot aan je kont reikt.” Dat begon hem tegen te staan. Daarom besloot de zestiger een ander, kort kapsel te nemen. „Mijn haar was dof, zo dood als een pier. Het brak af langs alle kanten”, vertelde hij zaterdag in gesprek met het Belgische Nieuwsblad.