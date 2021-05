Gates-scheiding: welke rol speelt zijn ex?

Bijna dertig jaar leefden ze samen hun droomleven, maar daar komt voor Bill Gates en zijn Melinda nu een einde aan. Een miljardairsscheiding is nu in de maak. Ⓒ foto getty images

Was de ex-vriendin van Bill Gates mogelijk debet aan de scheiding tussen de Microsoft-oprichter en zijn vrouw Melina? Bijna dertig jaar was hij met haar samen en deze week baarden ze opzien door bekend te maken dat ze gaan scheiden. Zou het soms iets te maken kunnen hebben met het feit dat Gates nog steeds omgang had met zijn ex-vriendin Ann Winblad?