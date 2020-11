Kan ’misdadiger’ Johnny Depp met pensioen?

Heeft Johnny Depp zijn eigen glazen ingegooid en is zijn loopbaan ten einde? Ⓒ ANP/HH

Hij staat er momenteel, op zijn zachtst gezegd, bepaald niet lekker op in Hollywood. Sterker nog, iedereen denkt dat het wel gedaan is met de carrière van JOHNNY DEPP! Nu de rechtbank heeft uitgesproken dat hij zijn ex-vrouw AMBER HEARD wel degelijk - twaalf keer zelfs - heeft mishandeld, lijken zijn filmvrienden hun handen van hem af te trekken. Eerste wapenfeit: Warner Bros heeft Depp geschrapt voor de rol van Grindelwald in de derde reeks van de J.K. ROWLING-film Fantastic Beasts.