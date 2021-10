Doodsoorzaak Tiger King-ster Erik Cowie onthuld

De verklaring komt via een woordvoerder van het lijkschouwerskantoor in New York, Julie Bolcer. Volgens haar is er sprake van een natuurlijke doodsoorzaak.

Erik Cowie werd vorige maand bewusteloos gevonden in een appartement in New York. Hij werd ter plekke doodverklaard.

ls hoofdbewaker van de grote katachtigen dook Cowie geregeld op in de documentairereeks over de dierentuin van ’Tiger King’ Joe Exotic. Later was Cowie ook een van de mensen die in de rechtbank een getuigenis over dierenmishandeling aflegde tegen Exotic. Laatstgenoemde zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit, onder meer voor dierenmishandeling en huurmoord.