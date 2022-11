Deze BN’ers doen mee aan nieuw seizoen Wie is de Mol?

Dat werd zaterdag bekendgemaakt toen kijkers en fans op vijf verschillende plekken in het land puzzels oplosten. Het is de tweede keer dat het programma naar het Afrikaanse land afreist. De eerste keer was voor het dertiende seizoen, in 2013. Toen was Kees Tol de mol.

Net als in het vorige seizoen hebben kijkers invloed op het programma. Verspreid over verschillende locaties in het land staan zaterdag vijf grote, afgesloten kisten. Door een reeks opdrachten op te lossen kunnen ze, behalve het gastland, ook de kandidaten van de komende reeks onthullen. Per geopende kist worden twee kandidaten bekend.

Het 23e seizoen van de kijkcijferhit start begin januari. Rik van de Westelaken is opnieuw de presentator van dienst.