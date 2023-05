Jan Slagter heeft geen spijt van Sint bij Op1: alweer geboekt

De directeur van Omroep MAX was begin december in Op1 te zien als Sinterklaas. De goedheiligman haalde onder meer uit naar de leiding van BNNVARA, die volgens hem bezig was het eigen straatje schoon te vegen. Het optreden van Slagter als de Sint was vlak na de onthullingen over jarenlang wangedrag bij het programma De Wereld Draait Door.

Het optreden leidde tot veel reacties van BN’ers en op sociale media. „Ik sta er nog steeds honderd procent achter”, beklemtoont Slagter in zijn podcast. „Het was een hoogtepunt in mijn carrière. Ik ben nu alweer geboekt voor 5 december!”

Glaasje wijn

De omroepbaas wil wel het misverstand uit de weg ruimen dat hij zelf zou hebben aangeboden om als Sinterklaas in de NPO-talkshow te verschijnen. „Mensen denken dat ik mij heb opgedrongen, maar ik ben tien keer gebeld door de redactie van Op1 of ik daar langs wilde komen”, meldt hij in de podcast. „Ik dacht: oké, maar dan wil ik wel iets zeggen. Een glaasje wijn verder wist ik precies hoe alles zat.”

Hij vertelt ook gemengde reacties te hebben gekregen op zijn optreden: „Er waren mensen die het de slechtste Sinterklaas ooit vonden, anderen zeiden dat het de beste Sint was. Waar ging het allemaal over.” Zijn medepresentator Cisca Dresselhuys had alle commotie in december gemist, vertelde zij: „Heb jij Sinterklaas gespeeld op tv? Maar ja, wat heb jij ook niet gedaan, Jan.”