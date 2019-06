Sterren sturen video’s naar zieke fan

Annie lijdt aan Cystische Fibrose, ook bekend als Taaislijmziekte. Ze onderging al twee keer een dubbele longtransplantatie maar is te ziek om die operatie nog een keer te ondergaan. Vrienden deelden eerder deze maand een video waarin Annie het nummer You Belong With Me van Taylor Swift met hen zong en lieten daarbij weten dat de jonge vrouw groot fan is. Niet veel langer hing Taylor aan de lijn.

De afgelopen weken haakte een grote groep sterren aan. In de afgelopen weken lieten onder meer The Jonas Brothers, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jennifer Lawrence, Zendaya, Gwen Stefani, Adam Levine, Ashton Kutcher, Whoopie Goldberg en Elmo van Sesamstraat van zich horen.

Dinsdag deelde Annie beelden van een bezoekje dat Chrissy Teigen aan haar bracht. „Ze was zo aardig, lief en meeleven. De wereld heeft meer Chrissy’s nodig!”, schreef de zieke vrouw over haar beroemde visite.