Platenkastgoud: Supertramp zorgt weer voor kippenvel

Roger Hodgson trad tot voor kort nog wel solo op, gelukkig inclusief oude nummers van Supertramp. Ⓒ Foto ANP / HH

Het nummer School van Supertramp staat al jarenlang hoog genoteerd in de Top-2000, afgelopen jaar op nummer 45. Het verscheen in 1974 op het derde album Crime of the century. Deze grote doorbraak van de Britse progressieve rockband (progrock) van Richard Davies en Roger Hodgson dwong het duo wel tot het spoedig opnemen van een opvolger. Dat werd een jaar later Crisis, what crisis? het platenkastgoud van deze week.