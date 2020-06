’Edwin Evers van harte welkom’

Dave Minneboo: „De Top 40 is meer dan een hitlijst.” Ⓒ maury Miller

Terwijl Talpa Radio en NPO Radio de dienst uitmaken in radioland, is Qmusic erin geslaagd om marktleider te worden in de belangrijkste commerciële doelgroep. Programmadirecteur Dave Minneboo flikte dat kunstje al eerder bij Radio 538, waar hij achttien jaar werkte.