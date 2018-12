Bandleden Pussy Riot onwel

Volgens advocaten van de twintigers hebben de meiden flink te lijden door slaaptekort, een gebrek aan eten en de lange tijden die ze onafgebroken in de rechtszaal moeten doorbrengen. Een rechtbankfunctionaris zei dat het medische onderzoek heeft uitgewezen dat ze wel degelijk in staat zijn hun proces bij te wonen.

De drie waren in februari binnengedrongen bij een kerkdienst, waar ze een 'punkgebed' over president Vladimir Poetin en de Russisch-Orthodoxe Kerk lieten horen. De vrouwen kunnen 7 jaar celstraf krijgen voor het verstoren van de kerkdienst. Hun advocaten spreken echter van een politiek schijnproces.

De drie klaagden dinsdag al over marteling in gevangenschap. Ze doelden op het gebrek aan eten en het slaaptekort waar ze onder lijden. De bandleden zitten al 5 maanden in voorarrest.