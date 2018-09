Jay-Z steunt Rihanna en Chris

Jay-Z en zijn vrouw Beyoncé gaven Rihanna in maart nog een preek waarin ze duidelijk maakten dat RiRi uit de buurt van haar ex moest blijven, anders mocht ze baby Blue Ivy niet meer zien.

Jay-Z is nu blijkbaar van gedachten veranderd. De rapper heeft zelfs tegen Rihanna gezegd dat ze best met Chris mag daten. Een ingewijde zegt in The Sun: "Rihanna heeft toegegeven dat zij en Chris weer samen zijn en Jay-Z heeft gezegd dat hij achter haar keuze staat. HIj wil dat ze gelukkig is."