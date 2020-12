Dotan populair in Italië

De Nederlandse zanger kan het niet geloven, zo laat hij maandagochtend weten op Twitter. „Ik werd hiermee wakker”, schrijft hij met drie verbaasde emoji’s bij een foto van de top drie van meest geshazamde nummers in Italië. Na hem werden Save Your Tears van The Weeknd en Afterglow van Ed Sheeran het vaakst opgezocht.

Dotan mocht eerder deze maand in het Vaticaan optreden voor paus Franciscus. Hij zong toen onder meer zijn hit There Will Be a Way. Donderdagavond werd het optreden in het programma Show Do Vaticano uitgezonden op de Italiaanse televisie. Tijdens het jaarlijkse concert treden grote artiesten uit Italië en andere landen op. De zanger was de eerste Nederlander ooit die daarvoor werd uitgenodigd.