Charlie Sheen smijt met Ipad

Charlie Sheen heeft in een woedebui zijn iPad door de kamer gegooid. Dat schrijft de Britse krant The Sun op haar website.

Hij werd furieus toen het hem niet lukte om bestanden te delen van zijn computer. Het zou liggen aan de software van Apple en zijn iPad moest het daarvoor ontgelden.

De 47-jarige acteur: "Ik wist niet dat zo'n apparaat zo dynamisch is. Je kunt het gebruiken als wapen. Goed nieuws voor Apple, het ding werkt nog steeds."

Sheen draaide vorig jaar door nadat hij werd ontslagen uit de serie Two and a half man, waarvoor hij ruim anderhalf miljoen euro per aflevering kreeg. De reden was overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Eind augustus van dit jaar werd bekend dat Sheen 90 afleveringen mag maken van zijn serie met de toepasselijke titel, Anger Mangement.