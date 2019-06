Luxemburg klaar voor feestdag

Erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw erfgroothertogin Stéphanie nemen traditiegetrouw deel aan de feestelijkheden in Esch-sur-Alzette, de tweede gemeente van het groothertogdom. Daar is na de ontvangst bij het stadstheater eerst een kranslegging bij het oorlogsmonument, in gezelschap van een deel van de Luxemburgse regering.

Vandaar gaat het gezelschap te voet naar het stadhuis, waar de verschillende verenigingen van Esch-sur-Alzette voor het paar defileren. Na een receptie binnen, volgt een korte balkonscène en daarna een rondgang langs verschillende activiteiten op het stadhuisplein.

Bourscheid

Groothertog Henri gaat met echtgenote groothertogin Maria Teresa tegelijkertijd naar het kasteel van Bourscheid, waar eveneens een fikse regeringsdelegatie aanwezig is voor de festiviteiten. Het groothertogelijk paar krijgt een rondleiding door het kasteel, en wordt verteld over de renovatiewerkzaamheden. Ook is er een officiële ceremonie en een rondgang langs diverse kraampjes die door bewoners van Bourscheid zijn opgezet op de binnenplaats van het kasteel.

Zaterdagavond om half tien is het tijd voor de fakkeloptocht door Luxemburg-stad, waaraan wordt deelgenomen door Luxemburgse verenigingen, scouts en sportclubs. De groothertogelijke familie bekijkt de stoet vanaf een tribune op de Rooseveltboulevard, en naast de vier leden die eerder op de dag al in actie zijn gekomen, zijn ook de prinsen Félix, Louis en Sébastien en prinses Alexandra aanwezig.

Lintjesregen

Hetzelfde uitgebreide gezelschap zet het feest zondagmorgen voort in de concertzaal van de Philharmonie, waar de groothertog lintjes zal uitreiken en een toespraak houden. Zondag is er ook een militair en civiel defilé, en aan het einde van de middag een dankdienst, Te Deum, in de kathedraal. De dag wordt besloten met een receptie in het paleis.

Officieel is de feestdag de viering van de verjaardag van de groothertog. De eigenlijke verjaardag (16 april) en de feestdag zijn sinds de tijd van groothertogin Charlotte losgekoppeld. Zij was eind januari jarig en haar opvolger Jean begin januari.