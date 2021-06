Evelien de Bruijn: leeftijd gaat minder grote rol spelen op tv

Oud-collega’s Selma van Dijk (51) en Gallyon van Vessem (52) moesten in 2019 nog vertrekken bij Hart van Nederland, omdat Talpa jongere gezichten wilde voor het SBS6-programma. De Bruijn, die nog steeds in het nieuwsprogramma te zien is, denkt dat leeftijd een steeds minder grote rol is gaan spelen op tv.

„Steeds meer mensen die wat ouder worden zijn heel zichtbaar op televisie, sterker nog: die beleven hoogtijdagen. Ik noem bijvoorbeeld Janny van der Heijden en Patty Brard. En daar meet ik me liever aan.”

De presentatrice zegt dat er geen leeftijdsgrens is om televisie te maken. „Ik vind in het algemeen mensen mooier worden naarmate ze ouder worden. Niet alleen uiterlijk, maar vooral innerlijk en dat mag wel gezien worden op televisie. En dat wil ik dan ook graag laten zien.”

De Bruijn denkt dat het, bij welke tv-zender dan ook, vooral draait om inhoud. „Ik heb het idee dat in ieder geval bij de publieke omroep daar weinig onderscheid in gemaakt wordt, op het gebied van leeftijd. En bij de commerciële zenders is bijvoorbeeld Angela Groothuizen te zien, die is ook niet de jongste en die is ook te zien. Ik denk als je goed bent en als je wat toevoegt dan blijf je zichtbaar. In wat voor vorm dan ook.”