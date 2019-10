Net toen het succes de Britse actrice Emilia Clarke toelachte, liet haar lijf haar in de steek. Een hersenbloeding maakte dat het leven van de Game of Thrones-ster aan een zijden draadje hing. „Intussen was ik vooral bang om uit de serie geschreven te worden”, vertelt zij opvallend openhartig, tijdens een interview over haar nieuwe film Last Christmas.