Feist stopt met tour Arcade Fire na beschuldigingen over frontman

Muzieksite Pitchfork publiceerde deze week een artikel waarin vier mensen hun slechte ervaringen met Butler delen. De zanger zou zich hebben opgedrongen aan vier veel jongere vrouwen. Hij zou onder meer om naaktfoto’s hebben gevraagd en ongevraagd seksueel getinte berichten hebben gestuurd.

Feist speelde wel nog bij de eerste shows van Arcade Fire in Dublin. Ze zou oorspronkelijk ook nog optreden bij de show eind deze maand in de Ziggo Dome, maar dat zal dus niet gebeuren. „Bij deze tour blijven zou impliceren dat ik het leed dat door Win Butler is veroorzaakt, zou goedkeuren of negeren”, schrijft de zangeres onder meer. „Ik neem mijn verantwoordelijkheid en vertrek.”

Arcade Fire heeft inmiddels gereageerd op het besluit van Feist om uit de tournee te stappen. „We vinden het erg jammer om Leslie naar huis te zien gaan, maar begrijpen en respecteren haar beslissing volledig”, valt te lezen in een verklaring.