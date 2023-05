Carice van Houten reageert op ’haters’ van klimaatdemonstratie: ’Graag gedaan’

Carice van Houten is inmiddels weer thuis van de Extinction Rebellion-demonstratie in Den Haag, maar blikt op Instagram nog even terug op de dag. „Graag gedaan”, schrijft de actrice in haar story.