Veronica van Hoogdalem weer gelukkig in de liefde

Over haar nieuwe vriend, die aanvaller is bij Feyenoord onder 21, laat Veronica nog niet veel los. Op Instagram Stories liet ze wel zien dat ze voor Valentijnsdag een rode roos en een ontbijtje van haar nieuwe vlam heeft gekregen.

Iets meer dan een jaar geleden maakte de presentatrice bekend dat zij en haar inmiddels ex-vriend Nigel na acht jaar een punt achter hun relatie hadden gezet. Toentertijd schreef ze op Instagram daarover: „Ik heb niets meer over Nigel en mij gepost, omdat we een tijdje geleden hebben besloten uit elkaar te gaan. Het gaat met ons allebei goed. Er is geen juice te vinden, behalve in mijn Hello Kitty-cup.”