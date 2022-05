A$AP Rocky vraagt Rihanna ten huwelijk in nieuwe videoclip

In de donderdag verschenen video van D.M.B. rapt A$AP Rocky over de liefde voor zijn zwangere vriendin. In een close-up van zijn gouden tanden is te zien dat daarop in diamanten staat geschreven: „Wil je met me trouwen?” In diamanten op Rihanna’s gouden tanden staat ’ja’ geschreven. De clip eindigt met een bruiloft.

De zangeres en rapper maakten in januari bekend hun eerste kind te verwachten. Afgelopen maand werd A$AP Rocky gearresteerd vanwege betrokkenheid bij een schietpartij vorig jaar. Een vermeend slachtoffer zou hebben verklaard dat Rocky meerdere keren op hem geschoten heeft. De rapper werd na het betalen van een borgsom op vrije voeten gesteld.