Ozzy Osbourne vastbesloten om te blijven optreden: desnoods in rolstoel

The Prince of Darkness speelt in oktober op een festival in Indio, Californië. „Ik bedoel, een liveshow doen is waar ik voor leef. Ik heb mijn Europese tournee moeten annuleren, maar ik ben vastbesloten”, vertelt Osbourne. „Ik moet meer optredens doen, zelfs als ik iemand nodig heb om me daarheen te rijden. Ik bedoel, je kunt je niet terugtrekken uit dit spel. Het is geen baan, het is pure passie. Ik weet niet hoe ik iets anders moet doen. De gedachte om de hele dag thuis te zitten... Ik doe het al 55 jaar. Het is het beste wat me ooit is overkomen.”

In februari moest Osbourne, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, nog melden dat hij niet meer kon toeren: „Dit is waarschijnlijk een van de moeilijkste dingen die ik ooit met mijn trouwe fans heb moeten delen”, zei hij toen. Ozzy zei dat hoewel zijn stem „prima” is, hij na drie grote operaties en stamcelbehandelingen, het steeds maar onderweg zijn niet meer aankon.