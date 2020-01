Warm aanbevolen

Elfstedentocht voor de jeugd

Natuurijs lijkt er met de druilige weersomstandigheden voorlopig nog niet in te zitten. En de Elfstedentocht lijkt wat dat betreft al helemaal nog lichtjaren weg. De laatste werd in 1997 gereden, alweer bijna een kwart eeuw geleden.

De huidige jeugd heeft dan ook geen flauw benul meer van de schaatskoorts die dit sportieve evenement destijds losmaakte in het hele land. Om kinderen tussen de 6 en 14 jaar toch een beetje dat gevoel mee te geven, wordt dit weekend op de kunstijsbaan De Vechtsebanen in Utrecht de Friese tocht der tochten zo goed mogelijk nagebootst, inclusief de start in het donker op de Bonkevaart in Leeuwarden, elf stempelposten en een Elfstedenkruisje na afloop. De kinderen kunnen kiezen of ze om 10:00, 13:00 of 16:00 starten.

Deelname kost 7 euro en dat volledige bedrag gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), om nog meer onderzoek te doen naar het kinderhart. Door dat onderzoek kunnen kinderen met een aangeboren hartafwijking in de toekomst beter en sneller geholpen worden.

vechtsebanen.nl/elfstedentocht

Soldaten in de winter

Hoe zag het leven van een soldaat in de Napoleontische tijd er uit? In het Archeon in Alphen a/d Rijn ga je dit weekeinde terug naar de tijd van de Bevrijdingsoorlog in Nederland, 1813-1815. Er is een groots kampement opgebouwd, een zogeheten ’winterbivak’, waarin het leven van toen wordt nagespeeld in allerlei activiteiten en demonstraties.

Verschillende eenheden hebben hun kampen ingericht. De wachtposten houden elkaar in de gaten in hun piket. Want het is oorlog, maar dat betekent niet dat iedere soldaat meteen op een ander schiet. Gesprekken tussen de wachtposten waren niet ongebruikelijk. Er worden patrouilles gelopen aan geallieerde en Franse zijde, om te kijken hoe sterk de vijand is en hem zo mogelijk voedsel en water afhandig te maken.

Het spektakel wordt verlevendigd door schietdemonstraties met musketten en kanonnen. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag met onder meer zwaardvechten, boogschieten, vuur maken en marcheren.

archeon.nl

Zestig jaar jong

Van hoogblonde Marylin Monroe tot brunette met rondingen. Barbie heeft in haar zestig levensjaren veel gedaantes gekend. Haar verjaardag word gevierd in het Stedelijk Museum Vianen met een tentoonstelling van ruim honderd Barbies in alle vormen en maten.

Een tijdlijn laat precies zien welke (lichamelijke) ontwikkelingen de plastic vriendin van miljoenen meisjes heeft doorgemaakt. En natuurlijk wat zij allemaal in haar garderobe heeft (gehad), van het beroemde badpak tot aan royale bontmutsen.

De plastic pin-up is in de loop der jaren wel geëmancipeerd - in 1964 was er al een Barbie-astronaute! - en kreeg na verloop van tijd een normaler figuurtje. Er zijn Barbies met een maatje meer, zelfs met een beenprothese, maar pas sinds de jaren 80 bestaat er ook een pop met een donkere huidskleur, zo leert de expositie Plastic Fantastic.

stedelijkmuseumvianen.nl

Vroege optocht

Met sommige feestjes kun je niet vroeg genoeg beginnen. Zo denken ze er in ieder geval over in het 750 inwoners tellende dorpje Jabeek, zo’n acht kilometer ten oosten van Geleen. Want hoewel ’Vastelaovend’ nog zeker drie weken op zich laat wachten, organiseert J.C.V. (Jeugd Carnavals Vereniging) De Appelkitsjkes daar komende zondag al de eerste carnavalsoptocht van Limburg.

Deze vertrekt om 16.11 uur van de Maar in Jabeek en zal worden aangevoerd door Prinses Lynn I, die al enkele jaren lid is van de Raad van Elf en daarnaast trompet speelt bij fanfare St. Caecilia. De optocht is best een bescheiden gebeuren, maar daarom niet minder leuk. Kijken mag altijd en deelnemers hoeven zich niet vooraf in te schrijven: een planning wordt ter plekke gemaakt.

appelkitsjkes.nl