Ricky Gervais krijgt doodsbedreigingen na antiwoke-grappen

De tournee van Gervais door het Verenigd Koninkrijk begint woensdag in Cardiff. In tegenstelling tot eerdere tournees zal de 61-jarige komiek ditmaal vergezeld zijn door een heel leger aan beveiligers. Gervais zei eerder al dat hij in zijn nieuwe show geen gevoelig onderwerp uit de weg gaat, van Hitler over God tot hoe mensen zich volgens hem veel te snel geschoffeerd voelen. Dat laatste ligt in de lijn van zijn vorige show, waar hij onder andere de woke-beweging op de korrel nam. Na zijn vorige show op Netflix, SuperNature, werd hem bijvoorbeeld verweten ’anti-trans’ te zijn.

Sindsdien zijn er doodsbedreigingen gekomen, zo klinkt het in zijn entourage. „Ricky is daarvan op de hoogte gebracht”, schrijft The Sun. „De mensen die voor hem werken hadden hem daar wat van afgeschermd, maar hebben hem nu verteld dat er heel verontrustende brieven zijn toegekomen. Ricky is zich bewust van het gevaar en nam daarom zonder aarzelen bijkomende veiligheidsmaatregelen. Hij kan het toch betalen.”