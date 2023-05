Premium Het beste van De Telegraaf

In Koninklijke Schouwburg in Den Haag nemen vrienden en collega’s afscheid van cabaretier Showbizzwereld huilt om Paul van Vliet

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag werd er woensdag door vrienden en collega’s afscheid genomen van cabaretier Paul van Vliet. Ⓒ Robin Utrecht

Het verlies van Paul van Vliet laat de showbizzwereld niet onberoerd. De shock die het nieuws van zijn overlijden veroorzaakte, zindert nog na in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Daar brachten vrienden en collega’s de cabaretier woensdag een laatste groet. „Pauls dood komt hard aan. Ik was er niet op voorbereid…”