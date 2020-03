Ruud de Wild ving Olcay op na heftige draaidagen

„Hij was de eerste die ik belde als ik aan het eind van de dag klaar was met draaien”, vertelt Olcay aan BuzzE. „Het is natuurlijk niet iets dat je gemakkelijk loslaat als de camera’s uitgaan, dus het is prettig om erover te kunnen praten en dat je partner klaar staat om naar je te luisteren.”

Voor de zesdelige reeks Olcay & Huiselijk Geweld, die vanaf woensdagavond wordt uitgezonden, sprak de presentatrice met onder anderen haar zussen en moeder, slachtoffers, plegers en hulpdiensten. Een van de heftigste ervaringen tijdens de opnames was een bezoek aan de buurt waar ze is opgegroeid. „Het was erg zwaar om terug te gaan en de herinneringen naar boven te laten komen.”

Zelf praat Olcay in de serie ook openhartig over haar gewelddadige vader en gaat ze met haar zussen en moeder in gesprek. „Dat hadden we eigenlijk nog nooit gedaan, dus het was wel vreemd om dat voor de camera te doen. Maar het hielp dat we het gesprek met mijn zussen bijvoorbeeld opnamen in de intieme omgeving van mijn eigen huis. Het was fijn om erover te kunnen praten en gek ook om te horen hoe verschillend onze herinneringen zijn.”

Door de serie heeft de presentatrice ook gewerkt aan haar eigen verwerkingsproces. "Ik merk dat ik het meer een plekje heb kunnen geven. Ik heb bijvoorbeeld ook gepraat met een kinderpsycholoog over het trauma dat kinderen overhouden aan huiselijk geweld. Dat gesprek was ook heel herkenbaar voor mezelf. Zo snap ik nu waarom ik een grote hang heb naar vrijheid om mijn eigen beslissingen te kunnen maken. Dat is logisch als je bent opgegroeid in een onveilige situatie en als kind niet met je vader of moeder kon praten."