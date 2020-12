’Neverland verkocht voor een vijfde van de prijs’

De entertainmentsite schrijft dat de ranch in 2015 nog te koop werd gezet voor 100 miljoen dollar (82 miljoen euro). Ondanks dat vorig jaar de vraagprijs drastisch was verlaagd naar 31 miljoen dollar (25 miljoen euro), waren er geen geïnteresseerde kopers voor de ranch die bestaat uit zo’n 22 gebouwen, een zwembad, basketbal- en tennisvelden en een bioscoop. In de glorietijden had het ook een pretpark, compleet met een reuzenrad en draaimolen. Ook was er een dierentuin.

Vermeende slachtoffers beweren al jarenlang dat er seksueel misbruik plaatsvond op het terrein van Neverland. Home Alone-acteur Macaulay Culkin, die vanaf zijn tiende regelmatig bij Michael Jackson verbleef, ontkende begin dit jaar opnieuw dat de in 2009 overleden popzanger zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Het is bij mij niet gebeurd, ik heb het niet bij anderen zien gebeuren en ik heb geen reden om te denken dat er iets gebeurd is.”