Filmster Keanu Reeves sprong 19 keer van gebouw met 40 verdiepingen

De scène is niet digitaal gemaakt, maar gewoon in het echt, „omdat Lana Wachowski de regisseur is, het The Matrix is en je gebruik wil maken van natuurlijk licht”, aldus de acteur bij The Late Show with Stephen Colbert.

Volgens de acteur was het geweldig om te doen. „Na de eerste keer denk je niet meer aan de angst. Je moet het niet blokkeren, maar ermee omgaan. Het absorberen en er gewoon zijn en doen. En dat is wat we deden.”

Reeves en Carrie-Anne Moss in The Matric Resurrections. Ⓒ Warner Bros. Pictures

In de nieuwe film, die 22 december uitkomt, kruipt Reeves opnieuw in de huid van Neo en is Moss wederom te zien als Trinity. De eerste Matrix-film verscheen in 1999, in 2003 kwamen vervolgens The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions uit. De drie films brachten ruim drie miljard dollar op.