Boer Ayoub doet vastend mee aan De Verraders: ’Een wat korter lontje’

Beau reageert op lijmactie: ’Bedreigend’

Beau van Erven Dorens vond de lijmactie van klimaatactivist Jelle de Graaf dinsdagavond in Jinek „best wel intimiderend en bedreigend.” De presentator vreesde even dat hij „iets verschrikkelijks” van plan was, zo vertelde hij woensdagochtend in Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2.