Fran ’The Nanny’ Drescher heeft seksbuddy

„Eigenlijk ben ik in een relatie met mezelf en dat gaat heel goed. Ik ben niet aan het daten en heb mijn ex-man, die gay is, om veel leuke dingen mee te doen. Daarnaast heb ik een vaste scharrel die ik zo’n twee keer per maand zie voor de extraatjes die mijn ex me niet kan geven. Het bevalt me uitstekend”, aldus Fran.

„Mijn scharrel en ik zijn volledig op ons gemak bij elkaar en vertellen elkaar wat we willen. We houden vast aan een bepaalde routine. Hij komt langs, we eten wat, kijken tv in bed en praten veel. En natuurlijk hebben we goede seks, dat zorgt ervoor dat we elkaar blijven zien.”

Wie de gelukkige heer in kwestie is maakte Drescher niet bekend.