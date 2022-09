Dit is Gary Barlows oplossing voor overgewicht

In zijn theatershow A Different Stage blikt Barlow terug op de periode dat Take That net uit elkaar was gevallen. Hij vond zijn troost in eten, maar het effect daarvan maakte hem allesbehalve blij. „Op een ochtend zag ik mezelf in een spiegel en dacht: ’Oh nee, daar moet ik iets aan doen’. Dus dat deed ik, ik haalde alle spiegels weg. Ik had een enorm huis, maar er was geen spiegel te bekennen.

De zanger geeft toe dat hij zo jaloers was op het succes van zijn voormalig bandlid Robbie Williams dat hij zijn heil zocht bij eten en cannabis. Ik woog op een gegeven moment ruim 110 kilo. Toch kwam dat zeker niet alleen van chocolade. Het komt vooral door iets wat wel een paar keer per week gebeurt: het all you can eat-buffet van de lokale Chinees...”

Volgens Barlow hadden ze dan ook al snel spijt van die formule. „Geloof me. Het enige wat ik at was handenvol kroepoek, wonton, zeewier, loempia’s, garnalentoast, knapperige eend, rundvlees, zoetzure gamba’s, ijs en beignets, Irish coffee, After Eight chocolaatjes en een Jack Daniels en cola.”