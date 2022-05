Rechter maakt weg vrij voor slotstuk veroordeling Ghislaine Maxwell

Premium Binnenland

Michael M. dwong 11-jarige meisjes tot seksuele handelingen voor webcam: ’Elke dag was een nachtmerrie’

Ze gingen naar school, hadden vriendinnen en leidden een normaal leven. Dat eindigde abrupt vanaf het moment dat de meisjes online in contact kwamen met ‘Roos’: De vriendin die ze om hulp vroeg, maar die in werkelijkheid een volwassen vent was die in één klap hun leven veranderde in een nachtmerrie....